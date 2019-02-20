Вероятной наследницей состояния Лагерфельда оказалась кошка
Во Франции животные не могут наследовать, так как не являются ни физическими, ни юридическими лицами.
Кошка модельера Карла Лагерфельда может оказаться наследницей его состояния. Об этом сам дизайнер неоднократно говорил в интервью, передает Lenta.ru.
Питомица по имени Шупетт (Choupette) появилась у Лагерфельда в 2011 году. Он был очень привязан к ней и даже хотел, чтобы его прах развеяли вместе с прахом мамы и кошки, если она умрет раньше.
У Шупетт есть свой счет в банке, она героиня популярного аккаунта в Instagram (159 тысяч подписчиков) и в Twitter (50 тысяч). Кошка «зарабатывает» на рекламе миллионы евро, отмечает газета.
Во Франции животные не могут наследовать, так как не являются ни физическими, ни юридическими лицами. Это возможно в Германии, на родине Лагерфельда, но и в этом случае придется учитывать законодательство страны проживания модельера, то есть Франции. Существуют и альтернативные варианты: к примеру, оставить состояние фонду или ассоциации, которые могут позаботиться о кошке, либо доверенному человеку.
Издание отмечает, что дизайнер задумывался об этом: в 2015 году он говорил в одном из интервью: «Если со мной что-то случится, человек, который позаботится о Шупетт, не будет ни в чем нуждаться».
19 февраля Лагерфельд скончался в больнице в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы.
Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу занимался созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.
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