Школьник порезал своего сверстника в Карагандинской области

Он порезал обидчика, защищаясь от насмешек - управление образования.

ЧП в одной из школ города Каркаралы Карагандинской области. На перемене девятиклассник порезал ножом своего сверстника. В управлении образования говорят, так мальчик защищался от постоянных насмешек. Пострадавший подросток находится в больнице в стабильном состоянии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Работники же образования очень встревожены этим случаем. Считают, что конфликт произошел из-за нехватки психологов и школьных инспекторов. Они также пояснили, что досматривать детей на предмет проноса в школу холодного оружия или газового баллончика педагоги и инспекторы не могут. А в данном конкретном случае ученик принес нож с собой.

Конфликт между двумя подростками произошел на перемене. Выяснить отношения ученики 8 и 9 классов решили на третьем этаже школы, там, где не было камер наблюдения. Один из парней выхватил нож и нанес полостную рану в живот сопернику. В управлении образования области рассказали, оба юноши на хорошем счету в школе.

Драку разняли учителя и вызвали скорую помощь. В Управлении образования пояснили, нападавший был постоянным объектом насмешек со стороны сверстников.

- Это подростковый возраст переходный и потерпевшая сторона надсмехалась над несовершеннолетним, который нанес ножевые ранения. По тому, как появился у него нож, мы сейчас ведем свое служебное расследование. В данной школе недостаточно камер наблюдения было. Подростки знали места вне досягаемости камер , вот там и происходят чаще всего столкновения, - сообщила замруководителя Управления образования Карагандинской области Гульмира Кабдиева.

Как 15-летний подросток пронес в школу нож , планировал ли нападение заранее, сейчас выясняет полиция. Стражи порядка начали досудебное расследование по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении несовершеннолетнего.

- Установлен 15-летний несовершеннолетний, который в присутствии законного представителя признался, что в ходе возникшей ссоры нанес указанные ранения потерпевшему. В настоящее время проводится досудебное расследование, - сообщил пресс-секретарь ДП Карагандинской области.

Проблему жестокости в школах недавно поднял и министр образования. Ерлан Сагадиев заявил, число таких происшествий растет по всему Казахстану. Глава ведомства уточнил, что подписан перечень предметов, запрещенных к проносу в школу. Это - холодное оружие, наркотики, газовые баллончики , взрывчатые вещества, запрещенная в стране литература. Но, увы, проверить наличие или отсутствие этих предметов у детей, педагоги и охранники школы не могут. На это есть право только у родителей или законных представителей детей, отмечают специалисты управления образования.

- Мы затрагиваем интересы ребенка. Мы как школа не имеет право обыскивать ребенка при входе в школу. Будут нарушены его конституционные права. Родители и ребенок должны знать, куда он идет и что нужно с собой нести, - сказала Гульмира Кабдиева.

Вместе с тем, в школах не хватает психологов и инспекторов по делам несовершеннолетних. В учебном заведении в Каркаралы такие специалисты были. Но они не заметили конфликта, отметили в управлении образования. Почему, станет известно после служебного расследования.

Какое наказание понесет 15-летний подросток , пока неизвестно. Многое будет зависеть от результатов расследования, поясняют в полиции. По данной статье уголовная ответственность наступает только с 16 лет. Пострадавший 14-летний юноша чувствует себя хорошо. Он остается под наблюдением врачей.

М. Иневатова.

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