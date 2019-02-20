В Берлине признались в нарушении международного права

Согласно отчету, действия правительства Германии противоречат международному праву, если рассматривать их с точки зрения принципа о "невмешательстве во внутренние дела другого государства".

Отчет экспертов, подготовленный специально для парламента Германии, показал, что решение Берлина признать Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы было спорным с точки зрения международного права. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Das Erste.

В отчете говорится, что Берлин отошел от традиционной практики официально признавать только государства, а не отдельные правительства. Также отмечается, что экспертиза была проведена по запросу фракции левых в бундестаге.

Кроме того, согласно отчету, действия правительства Германии противоречат международному праву, если рассматривать их с точки зрения принципа о "невмешательстве во внутренние дела другого государства".

Также эксперты называют сомнительным решение признавать в качестве и.о. президента оппозиционного политика, который не доказал свою эффективность на других руководящих должностях.

Депутат фракции левых в парламенте Германии Хайке Хензель раскритиковала правительство страны за признание Хуана Гуаидо. Она заявила, что Берлин "движется по тонкому льду" в вопросе соблюдения международного права. По ее словам, эти действия приравнивают Германию к числу нарушителей во главе с США, и тем самым лишают Берлин возможности поучаствовать в политическом решении конфликта в Венесуэле.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Более 20 европейских стран признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы, который должен объявить о проведении в стране новых выборов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!