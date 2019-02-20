В ЗКО под угрозой затопления почти 90 населенных пунктов

Объемы вывезенного снега за пределы Уральска в восемь раз больше, чем в прошлом году.

В Западном Казахстане под угрозой затопления почти 90 населенных пунктов. Об этом телеканалу "Астана" рассказали в ДЧС, передает Zakon.kz.

В регионе в этом году выпало рекордное количество снега. На борьбу с последствиями паводка из областного бюджета уже выделено почти 900 млн тенге. Наиболее уязвимы дачные массивы. Их жителям предлагают страховать имущество. Но, как рассказали в страховой компании, люди не спешат с этим вопросом.

К громким звукам и машинам спасательных служб в дачных поселках уже привыкли. Несколько дней спасатели объезжают территории и готовят жителей к возможному затоплению. Людям раздают памятки и объясняют как вести себя в чрезвычайной ситуации.

- Упаси бог от такой ситуации. Но в этом году действительно выпало очень много снега. Каждый день идёт снег, и мы его чистим. Я ночью работаю, но всегда держу связь с семьёй, на всякий случай уже достал сапоги и подготовил вещи для эвакуации, - рассказал дачник Жаскайрат Жангалиев.

Снега в этом году в области выпало вдвое больше нормы, рассказывают ЧС-ники. Поэтому под угрозой затопления почти 90 населенных пунктов, где проживает 36 тысяч человек. Наводнение угрожает Таскалинскому, Казтоловскому районам и самому Уральску.

- Ведётся обмен прогнозной информацией с соседними областями Российской федерации, так как через нашу область проходят трансграничные реки, которые своё начало берут с Российской федерации. На сегодняшний день заготовлен запас ГСМ, инертных материалов, техники, - сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев.

Страховые компании предлагают застраховать людям имущество. Ведь при наступлении страхового случая они смогут получить полную его стоимость. Но местные жители делать это не спешат.

- От 35 тысяч до 40 тысяч тенге страховка на целый год, вся дача застрахована в таких страховых случаях, как пожар, взрыв газа, стихийное бедствие, затопление, землетрясение, хулиганство, вандализм, поджёг, всё это входит, - рассказал представитель страховой компании Данияр Ахмет.

В областном центре 160 садоводческих товариществ. На дачах проживает около 14 тысяч человек, из них 5 тысяч - дети. На сегодня в случае подтопления подготовлены эвакуационные пункты. В Уральске их 28, по области - около 50. Между тем, ежедневно на улицы выезжают более 100 единиц специальной техники и свыше 300 рабочих. Объемы вывезенного снега за пределы города в восемь раз больше, чем в прошлом году. Точный прогноз по паводку будет известен 1 марта, говорят специалисты.

Татьяна Рудаметова.

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