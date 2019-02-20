В Атырау уничтожат больше 100 тонн мертвой рыбы

В день сжигается около восьми тонн в две смены днем и ночью.

Погибшую рыбу в Атырау начали сжигать в специальном крематории, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Специалисты предприятия работают в две смены. Закончить уничтожение планируют в 10-дневный срок. Напомню, мор ценных пород на реке "Жайык" начался в декабре. По данному факту заведено два уголовных дела. Ведется следствие. По истечению трех месяцев, виновные пока не найдены. Известно только, что массовая гибель произошла из-за превышения предельно допустимой концентрации хлоридов и отравление аммиаком.

- На данный момент перевезено около 90 процентов рыбы. В день около четырех рейсов делаем. В КАМАЗ вмещается 20 мешков. Утилизация происходит в присутствии комиссии, - сообщил ихтиолог осетрового завода Руслан Дусалиев.

В день сжигается около восьми тонн в две смены днем и ночью. Все четыре печи в работе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!