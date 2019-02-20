СМИ узнали о получении бельгийцами назначенной Гитлером пенсии

Все получатели пенсии - воевавшие на стороне фашистской Германии во время Второй мировой войны, или их наследники.

В Бельгии 27 граждан до сих пор получают пенсию от Германии, которая была назначена нацистским лидером Адольфом Гитлером еще в 1941 году. Об этом пишет De Morgen, передает РБК.

Газета отмечает, что все получатели пенсии - воевавшие на стороне фашистской Германии во время Второй мировой войны, или их наследники. Издание сообщает, что эти выплаты гарантировались за "лояльность, верность и послушание".

Размер пенсий, которые выплачиваются бельгийцам, составляет от €425 до €1 275 (от 157,5 до 475 тысяч тенге).

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