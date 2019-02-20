Как остановить опасное заболевание кератоконус и сохранить зрение

Кератоконус диагностируется при жалобах на нечеткость зрения.

Кросслинкинг роговицы изотонический – это один из способов лечения такого опасного заболевания, как кератоконус. Эта болезнь может вызывать патологические изменения вокруг глаз, которые приводят к выпячиванию роговицы, и она приобретает форму конуса и, как следствие, теряется зрение. Зачастую кератоконус диагностируется у молодых людей до 30 лет.

Дословно cross-linking с английского языка переводится как перекрещивающиеся связи. Это лечение направлено на прекращение прогрессирования кератоконуса и укрепление формообразующей мембраны глаза, таким образом, роговица больше не искривляется, а зрение сохраняется. Такую процедуру можно получить в КазНИИ Глазных болезней.

Кросслинкинг улучшает зрение: 50 процентов пациентов после процедуры видят в проверочной таблице на одну строку больше.

Показания

Кросслинкинг роговицы изотонический назначают при следующих патологиях:

* кератоконус I-II стадии;

* кератоэктазия после рефракционных эксимерлазерных вмешательств и радиальнойкератотомии;

* краевая дегенерация роговицы;

* кератоглобус;

* буллезнаякератопатия I-II стадии;

* имеются обнадеживающие данные в использовании кросслинкинга в лечении кератитов и язв роговицы.

Кератоконус диагностируется при жалобах на нечеткость зрения, офтальмометрии, кератографии; кератометрии; рефрактометрии; тонометрии; оптической когерентной томографии; биомикроскопии.

Как проходит

Процедура роговичного кросслинкинга проводится под местной капельной анестезией. Больному удаляют верхний слой роговицы, чтобы улучшить проникновение раствора. В течение 20 – 30 минут в глаз закапывают раствор рибофлавина, который равномерно пропитывает ткань роговицы. Чтобы рибофлавин лучше прошел в ткань, частично удаляют клетки верхнего слоя роговицы. На глаз воздействуют специальным прибором – лампой Зайлера. Лампа Зайлера дает поток ультрафиолетовой энергии. Доза ультрафиолетового облучения не велика и не способна вызвать повреждения более глубоко расположенных тканей глаза.

В процессе такого лечения между коллагеновыми волокнами, которые формируют структурный каркас роговицы, появляются дополнительные химические связи, усиливающие механическую плотность. Компоненты подавляют бактериальную инфекцию и снимают отек. Из-за этих свойств кросслинкинг иногда назначают при терапии язв роговицы.

В конце процедуры пациенту устанавливают мягкую контактную линзу. Она выполняет защитную функцию до тех пор, пока глаз окончательно не восстановится. В среднем, процесс восстановления занимает несколько дней.

Максимальный эффект достигается к 6 месяцам после воздействия.

Одновременная операция на двух глазах невозможна. Манипуляция проводится только поочередно с интервалом не менее чем 3 месяца.

Подробную информацию об операции вы можете найти на сайте eyeinst.kz

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