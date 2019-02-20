В 2019 году запустят международный автобусный рейс "Туркестан - Самарканд"

В 2018 году по области было перевезено 797 млн пассажиров.

В Туркестанской области услуги по перевозке пассажиров оказывают 44 транспортные компании (с парком в 1224 малые автобуса), передает пресс-служба акима региона.

Постоянная транспортная сеть состоит из 325 направлений по 1090 графикам. В 2018 году по области было перевезено 797 млн пассажиров. По сравнению с 2017 годом этот показатель возрос на 1,8%. В этом году ожидается перевозка 865 млн пассажиров. В прошлом году в Туркестанской области было запущено 18 новых транспортных рейсов. Об этом сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области Бекзат Тлегенов.

Помимо этого, в 2019 году запущены социально значимые железнодорожные маршруты "Туркестан-Бадам" и "Туркестан – Сарыагаш". Поезда курсируют пять раз в неделю. Стоимость билета на поезд "Туркестан – Бадам" составляет 609 тенге, "Туркестан – Сарыагаш" – 1114 тенге.

Также с этого года, дважды в неделю, начал курсировать скоростной поезд "Туркестан-Шымкент". В нем 175 мест, стоимость билета – 609 тенге. Поезд отправляется из Шымкента по понедельникам в 5.45, из Туркестана – по пятницам в 19.25.

Также стало известно, что в целях развития торгово-экономических и туристических связей между Казахстаном и Узбекистаном в первом квартале 2019 года будет запущен прямой международный автобусный рейс "Туркестан –Самарканд".

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