В Казахстане в среду возможны осадки, на юге - сильные

Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

На всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов возможности неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки, на юге республики местами – сильные, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Туркестанской, Жамбылской областях местами – туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Акмолинской области местами метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Кызылординской области возможны туман, гололед, утром и днем порывы ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской области ожидаются туман, ветер 15-20 м/с, ночью местами метель, гололед. В Костанайской, Карагандинской областях прогнозируют низовую метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами - метель, гололед, ветер 15-20 м/с. Ночью Атырауской, Западно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области местами – низовая метель, ветер 18 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.

В Астане преимущественно ясно, температура воздуха составит минус 5 градуса.

В Алматы ясно, 5 градуса выше нуля.

Подробный прогноз погоды на 20 февраля смотрите здесь.

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