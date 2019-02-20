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Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

В частности, будет рассмотрен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции".

Фото : atameken.kz20 февраля 2019, 10:00

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, передает Zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены изменения и дополнения, внесенные Сенатом в проекты законов "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе", в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оборонной и аэрокосмической промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации.

Также будут рассмотрены законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции", "О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики".

Кроме того, продолжена работа над проектом закона "О ратификации Протокола к Договору между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой, Республикой Казахстан и Имаматом Исмаилитов по созданию Университета Центральной Азии".


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