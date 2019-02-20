В Актобе стартует телепроект "Welcome to Aqtobe"

Сериал будет транслироваться на казахском языке с русскими субтитрами.

Презентация первого в истории Актобе телепроекта в жанре ситком "Welcome to Aqtobe" состоялась в Региональной службе коммуникаций.

По словам продюсера сериала, директора АФ АО "РТРК ҚАЗАҚСТАН" Ернура Бурахана, проект реализуется в рамках "Года молодежи", а также в честь 150-летия г. Актобе при поддержке руководства АО "РТРК ҚАЗАҚСТАН".

"Welcome to Aqtobe" расскажет о жизни, дружбе, о становлении настоящей дружбы, искренней любви и предательстве, покажет в целом актуальные проблемы студенческой молодежи Актобе. Герои сериала, их 8 приехали в Актобе из районных центров, городов Казахстана и даже из-за рубежа. Основные действия картины происходят в двух комнатах студенческого общежития, в одной из которых проживают четверо парней, в другой - четыре девушки. Герои попадают в различные ситуации и по-разному реагируют на происходящее. В течение 10 серий будут раскрыты характер и судьба каждого действующего лица, зрители смогут узнать личность каждого из них, судя по их поступкам", - рассказал о сюжетной линии продюсер.

Автором идеи является Азамат Айнагулов, сценарий написан Оркеном Мукаковым.

"Это стопроцентный актюбинский продукт. Мы постараемся сделать его оригинальным и интересным. Одним из принципиальных условий руководства проекта было то, чтобы он был создан именно в Актобе и снимались в нем только актюбинские актеры. В кастинге участвовали 180 ребят. Мы уже отсняли первую серию, все получается достаточно неплохо. Над ним работает команда из профессионалов. В мае-июне 2019 года мы покажем первый сезон, если продукт понравится нашему зрителю, возможно проект будет продолжен. Наша целевая аудитория 15-45 лет. Я думаю, что г. Актобе давно созрел для создания художественных фильмов, все предпосылки для этого есть", - поделился планами режиссер проекта Марат Телеуов.

Сериал будет транслироваться на казахском языке с русскими субтитрами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!