Нигматулин с официальным визитом находится в Австрии

Программой визита запланированы переговоры спикера Мажилиса с представителями Парламента Австрии и ОБСЕ.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин с первым официальным визитом находится в Республике Австрия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Программой визита запланированы переговоры Спикера Мажилиса Н. Нигматулина с Председателем Национального Совета Парламента Австрии В. Соботкой. Предусматриваются также встречи с главой Федерального Совета Парламента Австрии И. Аппе, Действующим Председателем ОБСЕ М. Лайчаком и руководителем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Г. Церетели.

Ожидается, что Нурлан Нигматулин выступит на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ассамблея объединяет более 300 парламентариев из 57 государств Европы, Азии и Северной Америки.

На полях сессии также состоится ряд двусторонних встреч председателя Мажилиса.

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