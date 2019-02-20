В Казахстане электронная торговля развивается быстрее классической

По итогам 12 месяцев 2018 года объём розничной торговли достиг 10,1 трлн тг, увеличившись на 13,8% (1,2 трлн тг).

Доля интернет-продаж от ритейла выросла за год вдвое. Впрочем, пока это лишь 2,5% от розничной торговли, передает Zakon.kz со ссылкой на Finprom.

По итогам 12 месяцев 2018 года объём розничной торговли достиг 10,1 трлн тг, увеличившись на 13,8% (1,2 трлн тг). Это максимальный показатель за последние годы. В 2017 году объём розничной торговли составлял 8,8 трлн тг при годовом росте на 15,5%.





В последние годы всё больше покупателей совершают покупки через интернет. Только за 8 месяцев 2018 года объём электронной торговли достиг 159,6 млрд тг, или 2,5% от общего объёма розничной торговли. В 2017 году годовой объём электронной торговли составлял 106,9 млрд тг (+36,2 год-к-году), или 1,2% от общего объёма розничного товарооборота.

По данным Министерства национальной экономики РК, в большинстве случаев через интернет покупают одежду и обувь, продукты питания, фильмы, музыку, лекарственные препараты и товары для домашнего пользования. Самые популярные услуги, заказанные через интернет — реализация билетов на развлекательные мероприятия, бронирование услуг для путешествия, телекоммуникационные услуги, финансовые и страховые услуги.





По состоянию на 1 января 2019 года в обращении находится 23,4 млн платёжных карточек (+20,5% за год), а количество держателей таких карточек достигло 19 млн (+11,6% за год).

Наиболее распространёнными платёжными инструментами являются платёжные поручения: за декабрь 2018 года сумма транзакций достигла 28,5 трлн тг (+1,6% за месяц). На втором месте платёжные карточки: 2,2 трлн тг (+13,2% за месяц). Замыкает тройку лидеров платёжный ордер: 275,4 млрд тг (−1,4% за месяц). На средства электронного платежа приходится 272,3 млрд тг, рост за месяц составил 13,6%.

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