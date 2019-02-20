На сцене Большого зала "Астана Опера" состоится уникальный концерт "Восемь времен года"

Четыре концерта: "Весна", "Лето", "Осень", "Зима" и по сей день остаются самыми исполняемыми из 550 произведений великого венецианца.

Уникальный концерт "Восемь времен года" состоится 24 февраля на сцене Большого зала "Астана Опера". Вниманию публики приготовили популярные произведения: цикл "Времена года" Антонио Вивальди и четыре композиции-танго "Времена года в Буэнос-Айресе" Астора Пьяццоллы, передает пресс-служба театра.

Камерный оркестр "Астана Опера" выступит под руководством Заслуженного деятеля Казахстана маэстро Абзала Мухитдинова. Солисты – концертмейстер оркестра Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов и "Мәдениет қайраткері" Айсулу Байкенова.

"Восемь времен года" - это полюбившийся жителям и гостям столицы проект, включающий в себя классическую музыку в сочетании с ритмами современной латиноамериканской музыки и джаза. Оба композитора - Антонио Вивальди и Астор Пьяццолла – были гениями и символами своей эпохи. Если Антонио Вивальди рассказал о жизненном цикле в стиле барокко, то Астор Пьяццолла сделал это в стиле аргентинского танго.

- Проект очень интересный, он был создан маэстро Абзалом Мухитдиновым несколько лет назад. Мы с удовольствием исполняем эти шедевры мировой классики как в Казахстане, так и за рубежом. Я не знаю человека, который бы не слушал ярчайшее произведение "Времена года" А. Вивальди. Музыка этого сочинения сопровождает нас с самого детства, она очень легкая, красивая и гармоничная. Со мной всегда останется мое детское воспоминание: по утрам в выходные дни мама включала пластинку с этой музыкой, и я с радостью просыпался. Шедевр А. Вивальди великолепно исполняла тогда знаменитая органистка Евгения Лисицына. Существует множество обработок этого произведения для разных инструментов, в том числе, и для домбры, - отметил Багдат Абильханов.

"Времена года" А. Вивальди считаются эталоном программной музыки. Четыре концерта: "Весна", "Лето", "Осень", "Зима" и по сей день остаются самыми исполняемыми из 550 произведений великого венецианца. Кроме того, эту музыку часто можно услышать в кинофильмах. В конце 60-х годов XX века выдающийся аргентинец Астор Пьяццолла создал своеобразное подражание этому сочинению. "Времена года в Буэнос-Айресе" Астора Пьяццоллы представляют собой набор из четырёх танго-композиций. Он сумел превратить "народное" танго в высокое искусство, в современную классику, полностью сохранив при этом его неповторимую волнующую энергетику.

Начало концерта в 17.00

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