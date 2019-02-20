США запустят кампанию по декриминализации гомосексуализма в десятках стран

Во главе кампании стоит посол США в Германии Ричард Гренелл - наиболее высокопоставленный открытый гей в администрации Трампа.

Администрация президента США Дональда Трампа запускает глобальную кампанию, чтобы положить конец криминализации гомосексуализма в десятках стран, где незаконно иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на NBC.

Во главе кампании стоит посол США в Германии Ричард Гренелл - наиболее высокопоставленный открытый гей в администрации Трампа.

"Озабоченность вызывает то, что в XXI веке примерно в 70 странах все еще есть законы, криминализирующие статус или поведение представителей ЛГБТ-сообществ", - заявил чиновник, участвующий в организации кампании.

Стратегия декриминализации пока обсуждается, но, по словам чиновников, она, вероятно, будет включать работу с международными организациями, такими как ООН, ЕС и ОБСЕ, а также со странами, где уже предусмотрены права для гомосексуалистов. В кампанию также вовлечены другие посольства США в Европе.

Как отмечает телеканал, кампания была задумана частично как ответ на сообщения о казни через повешение молодого человека нетрадиционной ориентации в Иране.

Президент США в конце марта прошлого года подписал меморандум, запрещающий трансгендерам службу в армии. Решение об отмене данного запрета было принято при администрации Барака Обамы, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!