Экономическая дипломатия Казахстана еще на стадии становления – эксперт

Готов ли МИД РК находить и привлекать крупных иностранных инвесторов.

В мае прошлого года в своем Послании народу Казахстана глава государства обозначил десять основных задач, которые нацелены на ускорение технологического, цифрового и промышленного развития Казахстана. И не последнюю роль здесь должно сыграть Министерство иностранных дел (МИД), поскольку его функции связаны, в том числе, с привлечением иностранных инвесторов, технологий, менеджмента, опыта, ноу-хау и выходом казахстанской продукции на внешние рынки. То есть, оно должно заниматься именно тем, что входит в понятие "экономическая дипломатия". Своим мнением о том, насколько готов МИД справиться с поставленными Президентом задачами и почему именно сейчас возник вопрос о привлечении иностранных инвесторов, с журналистом Zakon.kz поделился главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК, доктор экономических наук Вячеслав Додонов.

- В чем, на ваш взгляд, сейчас заключаются основные особенности казахстанской экономической дипломатии и какие первоочередные задачи должно решать МИД РК?

- Как вы, наверное, знаете, за последние годы Президент несколько раз обращал внимание на то, что МИДу надо более активно заниматься вопросами экономической дипломатии. И вопрос был поставлен в практической плоскости. Перед МИДом была поставлена четкая задача активизировать работу по привлечению иностранных инвесторов в страну. Ведь в течение последних нескольких лет этот процесс не только значительно замедлился, но и происходит сокращение притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан. Это частично связано с объективными факторами, например, снижением цен на нефть. Но отчасти и субъективными. То есть по каким-то причинам иностранные инвесторы не особо хотят идти в нашу страну, особенно в передовые отрасли, и это явно указывает на то, что экономическая дипломатия нам нужна.

И эта дипломатия в первую очередь должна быть нацелена на привлечение крупных иностранных инвесторов в передовые отрасли экономики, которые нам нужны для модернизации и диверсификации, или хотя бы в базовые отрасли. В том числе занятые добычей и обработкой сырья.

Сейчас в этом плане делается очень многое – устранение административных барьеров, модернизация бизнес-среды, судебной системы и т.д. То есть, помимо непосредственно экономической дипломатии, делается очень много вещей для того, чтобы создать привлекательную среду для иностранных инвесторов. Но, к сожалению, несмотря на все эти меры, пока происходит не прирост, а сокращение иностранных инвестиций в Казахстан. И объемы их притоков снижаются с 2013 года.

- Какие еще, на ваш взгляд, факторы, помимо снижения цены нефти, влияют на снижение притоков иностранных инвестиций?

- Я думаю, что тут универсального ответа не существует. Потому что у каждой отрасли и у каждого инвестора своя история. Безусловно, есть и позитивные примеры прихода в нашу страну крупных инвесторов с отдельными проектами. Но тем не менее на макроуровне ситуация не очень хорошая.

Я думаю, что не открою большого секрета, сказав о том, что у нас львиная доля иностранных инвестиций направляется в сырьевой сектор. Прежде всего, это нефтегазодобыча и связанные с этим сферы, хотя иногда они и отражаются в других статьях экономики. Например, есть такой вид деятельности как профессиональная и научная деятельность. На самом же деле там 95% участия иностранных инвестиций представлено геологоразведкой. То есть в добывающие отрасли и геологоразведку у нас направляется около 90% иностранных инвестиций.

Причем практически все инвестиции из так называемых развитых стран идут именно в эти сферы, тогда как в обрабатывающую промышленность, в производство готовой продукции, инвестиции направляются преимущественно Россией и Китаем, хотя их объем относительно невелик.

- Почему же так происходит? Ведь, как вы сами отметили, сейчас очень много создается условий для привлечения иностранных инвесторов?

- Да, сейчас для этого очень многое делается и будем рассчитывать, что эти усилия принесут свои плоды через какое-то время. Но пока что крупных иностранных инвесторов в несырьевых отраслях у нас не особо много. Особенно если говорить об инвесторах из развитых стран. Хотя они тоже присутствуют в Казахстане – и в пищевой промышленности, и в финансовом секторе, и в строительстве, торговле. Хотя в некоторых случаях наблюдаются и обратные тенденции. Допустим, в части финансового сектора – лет 10-15 назад у нас было гораздо больше представительств иностранных банков, чем сейчас. Многие ушли. Почему так происходит – отдельный вопрос, и в каждом случае может быть своя индивидуальная история. Но, грубо говоря, даже без проведения глубокого анализа становится ясно, что-то иностранным инвесторам здесь что-то не нравится.

- Что еще, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы их привлечь в нашу страну?

- Помимо создания привлекательных условий для инвестирования существует еще ряд других объективных факторов, которые потенциальный инвестор обязательно будет учитывать. Это и размер потребительского рынка - внутренний платежеспособный спрос.

Допустим, для того, чтобы построить в Казахстане крупное автопредприятие, занимающееся не только сборкой авто, а их выпуском с высокой степенью локализации (что подразумевает развитие и широкого спектра предприятий смежников, которые будут поставлять комплектующие), необходимо выпускать 150-200 тысяч автомобилей в год. Понятно, что Казахстанский рынок такое количество попросту "не съест".

А объем внутреннего рынка – это основной фактор, на который смотрит иностранный инвестор, принимая решение о входе в ту или иную страну. Конечно, у нас были очень большие надежды на формирование Таможенного союза, а потом и ЕАЭС. Что за счет открытия границ Казахстан сможет использовать свой потенциал на территории Таможенного союза или ЕАЭС. Но пока все это остается планами, хотя и тут есть отдельные истории успеха.

Но в то же время примеров открытия каких-то действительно крупных производств, которые могли бы внести реальный вклад в модернизацию казахстанской экономики, мы пока не видим. Пока что инвестиции такого уровня и масштаба не заходят к нам, ТНК не строят на нашей территории такие крупномасштабные комплексы, как это, допустим, происходит в России, где большая часть мировых автоконцернов уже имеет свои производства. Почему так происходит, это вопрос уже не ко мне, но вполне возможно, что там играют роль определенные объективные факторы в виде емкости рынка, местного решения каких-то логистических и транспортных проблем, особенностей налогового режима и т.д.

- Насколько, на ваш взгляд, выполняются задачи, поставленные перед казахстанским МИДом главой государства?

- В такой предельно конкретной форме эта задача была поставлена не так давно и пока работу МИД в этом направлении рано оценивать. С другой стороны все-таки не очень понятно, каким образом МИД, укомплектованный дипломатами, имеющими свою специфику деятельности неэкономического плана, будет реализовывать поставленные Президентом задачи. Видимо в этом плане следует расширять сеть специализированных организаций, причем с акцентом на приоритетные страны, которые выбираются в качестве перспективных внешнеэкономических партнеров Казахстана. Этих стран порядка двух десятков и видимо с их представителями будет вестись более планомерная работа, организовываться разного рода мероприятия, презентации инвестиционных возможностей Казахстана и т.п. Наверное, для того, чтобы вести эту работу, в МИДе будут создаваться какие-то специализированные подразделения типа торговых представительств, либо еще что-то подобное делаться, штат будет расширяться. В общем, говорить об этом конкретно и оценивать плоды усилий дипведомства пока рано, поскольку эта работа только разворачивается и вся эта система находится в процессе становления.

Наша справка:

Определение термина "экономической дипломатии" в экономической литературе:

"Специфическая область современной дипломатической деятельности, связанная с использованием экономических проблем в качестве объекта и средства сотрудничества в международных отношениях, являющаяся составной частью внешней политики и международной деятельности государства, где внешняя политика определяет цели и задачи экономической дипломатии, которая в свою очередь, использует свои средства и методы".

То есть экономическая дипломатия, как и дипломатия вообще, является составной органической частью внешней политики, международной деятельности государства, и именно внешняя политика определяет цели и задачи экономической дипломатии.

Владимир Демидов

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