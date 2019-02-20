Иностранцы могут теперь регистрироваться в миграционных ЦОНах

На сегодняшний день в Казахстане функционируют 13 миграционных ЦОНов. Открытие еще 4 запланировано до конца текущего года.

Лица без гражданства и иностранцы, временно пребывающие на территории РК могут пройти регистрацию в миграционных ЦОНах. До этого услуга предоставлялась территориальными подразделениями МВД, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Правительство для граждан".

Как поясняется, для регистрации мигрантам необходимо предоставить действительный документ, удостоверяющий личность иностранца либо лица без гражданства с визой на въезд и пребывание в РК, миграционную карточку с отметкой о пересечении границы, а также заполнить ходатайство в произвольной форме.

Для регистрации услугополучателей, срок временного пребывания которых больше шести месяцев дополнительно предоставляются два заполненных адресных листка прибытия, заполненный талон статучета к листку прибытия, фото размером 3,5*4,5. Срок оказания госуслуги – 1 рабочий день.

"Таким образом, в настоящее время через миграционные ЦОНы оказываются такие услуги, как выдача и продление разрешений на трудовую деятельность мигрантам, формирование ИИН и регистрация иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих в РК. В ближайшем будущем в миграционные ЦОНы также будут переданы услуги по приему и согласованию приглашений принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан, а также оформлению документов на выезд за пределы РК на ПМЖ", - рассказали в госкорпорации.

Создание в 2018 году миграционных ЦОНов вывело оказание госуслуг иностранным гражданам на новый уровень. Ранее на выдачу и продление разрешений на работу мигрантам приходилось тратить от трех до пяти дней, теперь этот процесс осуществляется через миграционные ЦОНы в течение двух часов. Здесь трудовым мигрантам оказываются все необходимые услуги, включая медицинский осмотр, дактилоскопию, оформление страхового полиса и присвоение ИИН. Ожидается, что с упрощением процесса получения госуслуг иностранцами будут минимизированы и коррупционные риски в этой сфере.

На сегодняшний день в Казахстане функционируют 13 миграционных ЦОНов. Открытие еще 4 запланировано до конца текущего года.

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