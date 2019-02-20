Елжан Биртанов находится с рабочей поездкой в США

Министр провел встречу с руководством онкологического центра MD Андерсона при Техасском университете.

20 февраля в Хьюстоне министр здравоохранения РК Елжан Биртанов провел встречу с руководством онкологического центра MD Андерсона при Техасском университете. Среди них: первый исполнительный директор платформы профилактики и борьбы с раком "Moon Shots Program" Адмирал Джоел Гарсия, экс-руководитель центра Рональд Депино и директор департамента генетической медицины Линда Чан.

Важно отметить, что Адмирал Джоел Гарсия был 13-м помощником министра здравоохранения страны при администрации президента Джорджа Буша. В то же время он был представителем США во Всемирной организации здравоохранения.

В ходе посещения центра делегация Казахстана ознакомилась с работой данной организации, в частности, с наилучшим опытом в академической, лечебной и исследовательской деятельности.

Необходимо отметить, что на сегодняшний момент ведутся переговоры о взаимном и стратегическом сотрудничестве и возможности заключения различных соглашений по координации деятельности онкологов Казахстана и специалистов центр MD Андерсона в области исследования, подготовки кадров - образования, профилактики и лечения через Отдел международных академических программ.

В свою очередь, представители центра поделились опытом привлечения финансовых средств в сферу онкологии, а также в научные программы и проекты.

Онкологический центр MD Андерсона при Техасском университете (The University of Texas MD Anderson Cancer Center) является одним из самых уважаемых в мире центров, посвященных исключительно лечению, исследованиям, образованию и профилактике рака.

Сегодня MD Anderson является одним из крупнейших онкологических центров в мире с мощностью 700 коек, в котором работают более 21 000 человек и 1800 преподавателей; обслуживает более 150 000 больных раком каждый год; и оценивается как больница №1 по лечению рака по версии U.S. News and World Report за последние 11 из 14 лет. Исследование MD Anderson Cancer Center привело к многочисленным открытиям, которые стали стандартами лечения многих видов рака. MD Anderson Cancer Center, где слово Cancer (рак) сознательно перечеркнуто.

Справочно:

1. Лауреат Нобелевской премии 2018 годп доктор Джеймс Алиссон работал совместно с первыи исполнительныиэм директором платформы профилактики и борьбы с раком "Moon Shots Program" Адмиралом Джоел Гарсия.

Аллисон занимался исследованиями белка, с помощью которого можно замедлить работу иммунной системы для более эффективной борьбы с раковыми клетками. Вместе с коллегами разработали новый способ лечения меланомы и некоторых других видов рака.

2. Американские медики под руководством Рональдо Депино с помощью генной инженерии создали мышей, на которых впервые удалось имитировать уровни нестабильности генома при раковых заболеваниях человека. Рональд Депино и его коллеги показали, что у мышей и у людей при опухоли происходят аналогичные генетические изменения, и поэтому авторы предлагают использовать мышей для будущих исследований в области генетики рака.

Команда ученых создала мышей, склонных к образованию лимфомы (злокачественное новообразование, поражающее лимфатическую систему) с хромосомной нестабильностью, чтобы оценить полноценность модели для открытия онкогенов. Использование сравнительной геномики помогло определить мутировавшие гены у мышей-моделей, и обнаружить такие же изменения в человеческих Т-клетках острой лимфомы. Исследование показало сопоставимость онкогенеза человека и мыши. Это означает, что мышиная модель опухолей с высокой степенью нестабильности генома будет ценным источником для изучения сложного человеческого генома рака.

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