Молодой актюбинец лечит детей с ДЦП с помощью иппотерапии

Центр посещают 20 особенных деток.

В прошлом году в рамках проекта развития молодежного корпуса "Zhas project" 165 молодых актюбинцев получили возможность реализовать свои бизнес-идеи и стали предпринимателями, передает пресс-служба акима Актюбинской области

Победители республиканского проекта произвели фурор, их успех привлек еще больше желающих. Поэтому для его продолжения в 2019 году из местного бюджета будет выделено 40 млн тенге. Кроме того, в Актобе обучили специальных менторов, которые будут помогать молодежи в их начинаниях.

Мечта на миллион

Как обеспечить свою семью свежими овощами и при этом помочь нуждающимся, если ты домохозяйка? Таким вопросом задалась 23-летняя Гульшат Абдибекова из села Комсомол Айтекебийского района. Ее жизнь кардинально изменилась благодаря "Zhas project". Буквально год назад молодая мама и представить себе не могла, что станет начинающим предпринимателем.

День Гульшат расписан по минутам. Отдыхать некогда, говорит она, нужно успеть всем помочь. Став участницей проекта, мама двоих детей соорудила теплицу и наладила луковый бизнес. В день грядки дают порядка 5-6 кг лука. Себе семья Абдибековых оставляет только небольшую часть, а вот всё остальное отдают нуждающимся, развозят по детским садам и школам.

"Идея построить теплицу пришла неожиданно. Соответствующего образования и опыта у нас с мужем не было. Где-то хитрости дела подсмотрели в интернете, где-то подсказали люди. Теперь у наших односельчан на столе всегда свежий лук", - делится начинающая бизнесвумен.

Трудности с выращиванием зелени были только вначале. Переквалифицироваться в луководы помогла практика. Сейчас во дворе Гульшат пока только один парник, но уже есть средства на покупку еще нескольких. И тогда, уверена молодая предпринимательница, замахнуться можно и на другие овощи. Девушка грезит мечтами вырастить урожай помидоров и огурцов.

"Я бросила себе вызов"

27-летняя Гульфайра Рамазанова из Актобе очень хорошо знает о том, как сложно людям на колясках преодолеть внутренние трудности и начать заниматься любимым делом. Гульфайра - инвалид с детства. Девушка всегда верила, что диагноз не помеха помогать другим людям. Однако до недавних пор не знала какую помощь может предложить.

Вдохновение пришло, когда она услышала о молодежном проекте "Zhas project". Актюбинка получила один миллион тенге, на которые закупила оборудование и открыла свою фотомастерскую. Теперь Гульфайра обучает искусству фотографии людей с ограниченными возможностями и детей, чьи родители не могут позволить себе дорогостоящие курсы.

"Я бросила себе вызов. И поняла, что смогу многое", - с гордостью рассказывает Гульфайра.

Обучение уже прошли более двадцати человек. Теперь актюбинка мечтает повысить свою квалификацию, чтобы продолжить благое дело.

"Когда люди узнают, чем я занимаюсь, - делится девушка, - В их глазах нет прежнего сочувствия и жалости, к которым я привыкла. В их глазах восхищение".

Вместо денег "спасибо"

Шаг в открытие своего дела у Рахата Бакдаулетова начался с рекламной рассылки в соцсетях. Так он узнал о шансе на миллион, о гранте, обучении и ежемесячной стипендии. Благодаря проекту молодой человек открыл в селе Уил центр иппотерапии для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом лечение особенных детей проводится бесплатно.

Располагается манеж с лошадьми на территории местной поликлиники. "Врачами" маленьких пациентов стали две приобретенные Рахатом лошади. Сам Рахат свою прежнюю работу не забросил, он также преподает физическую культуру школьникам. На вопрос "Почему именно лошади?", молодой человек, смеясь, отвечает, что это в крови каждого казаха.

Сегодня центр иппотерапии посещают 20 особенных деток. В селе о благотворительности, которой занимается 24-летний парень, знает едва ли не каждый. Но он уверяет, что слава ему ни к чему - он просто делает то, что в его силах.

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