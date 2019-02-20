Акимат разрабатывает стратегию и мастер-план развития Астаны

Астана – особенный город, поэтому акимат должен направить энергию на то, чтобы сделать его еще лучше - Султанов.

Эти стратегические документы направлены на улучшение жизни астанчан, передает официальный сайт столичного акимата.

Астана – особенный город, поэтому акимат должен направить энергию на то, чтобы сделать его еще лучше, сказал на отчетной встрече с населением Бахыт Султанов.

"Мне было бы привычнее начать свой отчет традиционно с сухих цифр, как бывшему министру финансов. Но город и его экономика – это, прежде всего, люди. Поэтому мы приступили к разработке двух документов: стратегии развития Астаны до 2050 года и Мастер-плана развития города", - сказал Б.Султанов.

Первый документ, по его словам, – это "видение, куда мы идем", второй – детальный план – "как туда дойти".

"Елбасы постоянно делает акцент на обратной связи с населением. 33 отчетных встречи акимов районов и моих замов прошло только с начала этого года. Конечно, личные встречи не самый эффективный формат, поэтому мы создали службу iKomek. За прошлый год ошеломительная цифра – 1 миллион обращений, только вдумайтесь и по ним почти 100%-ное выполнение. Молодцы и те, кто пользуется, дорогие астанчане, и те, кто отвечает за исправное функционирование iKomekа", - сказал Султанов.

По его словам, дни открытых дверей в акиматах и управлениях, обращения в iKomek и даже возмущения горожан в социальных сетях – все это, в конечном итоге, помогает акиму и его команде лучше понимать горожан.

"Я хочу сказать: продолжайте так же активно выражать свое мнение о нашей работе. Но я понимаю, эмоции порой зашкаливают, с этим ничего не поделаешь. Но будьте уверенны, ваши чаяния до меня доходят, вопросы будут решаться. Конечно, не моментально. Но, в конечном итоге, медленно, но верно, мы дойдем до каждого", - подчеркнул Султанов.

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