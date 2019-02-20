В полиции сообщили подробности смертельного ДТП в Алматинской области

В результате аварии погибли пассажирки обеих машин, а их водители госпитализированы.

В полиции Алматинской области сообщили подробности ДТП, унесшего жизни двух человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

ДТП произошло в ночь на 20 февраля на 36-м километре автодороги Алматы – Астана, где столкнулись автомобили Lada 2115 и Mazda 626.

По предварительной версии, Lada не пропустила встречный автомобиль Mazda, повернула на территорию АЗС. В результате лобового столкновения погибли два человека. Еще двое госпитализированы с различными травмами.

"ДТП произошло близ села Улан, где столкнулись автомашины Mazda 626 и ВАЗ 2115. В результате дорожной аварии на месте происшествия погибли две женщины, и еще двое мужчин были госпитализированы с различными травмами в ближайшую больницу. Досудебное расследование по факту, с назначением необходимых экспертиз, проводиться согласно статье 345 часть 4 УК РК. Расследование поручено дознавателям областного Департамента полиции", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В пресс-службе дополнили, что погибшие женщины находились в обеих машинах в качестве пассажирок, а пострадавшие мужчины были водителями.

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