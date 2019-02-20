Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тенге еще немного укрепился на торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 375,74 тенге.

Фото : Zakon.kz20 февраля 2019, 11:31

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 375,74 тенге за доллар (-0,56 тенге), объем торгов – 122,4 млн долларов (+61 000 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,0560 тенге за юань (+0,5660 тенге), объем торгов – 750 тыс. юаней (+700 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 375,9-377,5 тенге, евро - 427,1-429,5 тенге, рос.рубля - 5,72-5,77 тенге.

В торгах приняли участие 20 банков.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты