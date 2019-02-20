Тенге еще немного укрепился на торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 375,74 тенге.
Фото : Zakon.kz20 февраля 2019, 11:31
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 375,74 тенге за доллар (-0,56 тенге), объем торгов – 122,4 млн долларов (+61 000 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,0560 тенге за юань (+0,5660 тенге), объем торгов – 750 тыс. юаней (+700 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 375,9-377,5 тенге, евро - 427,1-429,5 тенге, рос.рубля - 5,72-5,77 тенге.
В торгах приняли участие 20 банков.
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