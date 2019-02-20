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Молодежная политика в Астане будет тесно связана с занятостью

Дворец "Жастар" будет переформатирован и станет точкой соприкосновения молодежи с государственными органами.

Фото : camonitor.kz20 февраля 2019, 12:00

Аким Астаны рассказал о поддержке со стороны городских властей нового поколения астанчан в Год молодежи, передает официальный сайт столичного акимата.

В этом году дворец "Жастар" будет переформатирован и станет точкой соприкосновения молодежи с государственными органами, сказал на отчетной встрече с населением аким Астаны Бахыт Султанов.

Кроме того, для детей из многодетных семей с общим доходом, не превышающим три прожиточных минимума, будут предоставлены отдельные гранты на обучение в вузах города.

Для получения востребованных рабочих специальностей в учреждениях технического и профильного образования предусмотрено дополнительно более 1 тыс. грантов. На время обучения также имеется полный социальный пакет, включающий проживание в общежитиях, бесплатный проезд и питание, выплату стипендии.

"Вот отличная информация для студентов. По программе молодежной практики выпускники вузов в Астане могут трудоустроиться. Приобретая при этом такой необходимый опыт работы для дальнейшего карьерного роста. А по Дорожной карте бизнеса вы можете пройти обучение основам предпринимательства, получить все необходимые консультации и стать участником программы субсидирования льготного кредитования", - сказал Б.Султанов, подчеркнув при этом, что молодежная политика Астаны тесно связана с занятостью.


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