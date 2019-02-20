Свыше 50 тысяч жителей Атырауской области охватили прямые эфиры руководителей госорганов

В области функционирует ряд инструментов обратной связи государственных органов с населением.

Нурлан Ногаев рассказал о каналах обратной связи с населением, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В Атырау проходит отчетная встреча акима Атырауской области перед населением. В спортивном комплексе "Жайык" перед двухтысячной аудиторией Нурлан Ногаев выступил с докладом "Об итогах социально-экономического развития Атырауской области за 2018 год", а также рассказал о планах на год наступивший.

По словам главы региона в настоящее время в Атырауской области функционирует ряд инструментов обратной связи государственных органов с населением.

-В частности, среди местных жителей большую популярность набирает чат-канал Телеграмм "Акимат Атырауской области", запущенный в сентябре 2017 года. На сегодняшний день, здесь зарегистрировано более 4 тысяч человек. По последним результатам мониторинга и анализа от жителей было получено около 3 500 запросов, - рассказал аким Атырауской области.

Также, в январе 2018 года было запущено мобильное приложение "Атырау Цифрлық Қабылдау" (ACQ). В настоящее время в приложении зарегистрировано более 4000 пользователей. На сегодняшний день от населения поступило более 1500 запросов.

-Кроме того, руководители государственных органов и акимы районов начали отчитываться перед населением в социальных сетях, на официальных аккаунтах акимата Атырауской области. Это дает возможность жителям не выходя из дома, в режиме онлайн задать интересующий вопрос и мгновенно получить на него ответ, - рассказал Нурлан Ногаев.

По словам главы региона, посредством социальных сетей Facebook и Instagram, с начала февраля в прямой эфир вышли 7 акимов районов и 5 руководителей управлений со своими городскими отделами. Прямые эфиры за две недели охватили более 50 тысяч жителей, которые задали около тысячи вопросов.

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