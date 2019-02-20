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После аномального тепла в Казахстан опять придет похолодание

Быструю смену барических образований, характерную для весенних процессов, мы наблюдаем уже в феврале.

Фото : sputniknews.kz20 февраля 2019, 12:26

"Казгидромет" представил прогноз погоды на 21-23 февраля 2019 года, сообщает Zakon.kz.

"Быструю смену барических образований, характерную для весенних процессов, мы наблюдаем уже в феврале. Вот и циклон, вызвавший в прошедшие сутки снегопады, метели, сильный западный ветер и аномальное тепло в большинстве областей Казахстана сместился на юг Западной Сибири", - говорится в прогнозе.

На смену ему с юго-западных районов европейской части России смещается антициклон, с которым ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха. Но и оно ненадолго. Уже формируется следующий атлантический циклон, который принесёт в Казахстан очередные осадки и потепление.


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