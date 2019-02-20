Абаев пообещал представителям отечественного телевидения решить проблему "серых" тарелок

Около 600 тыс домохозяйств в РК находятся вне информационного поля – Абаев.

Министр информации и коммуникаций пообещал представителям отечественного телевидения решить проблему "серых" тарелок. Такое заявление он сделал на расширенном заседании коллегии МИК РК в Службе центральной коммуникаций, передает корреспондент Zakon.kz.

"Около 600 тыс. домохозяйств в РК находятся вне информационного поля. То есть, там не показывают казахстанские телеканалы, мы должны это понимать. Соответствующую работу мы уже провели, решения приняли, сейчас новые дополнительные поправки. Хочу заверить, что никто, кто уже повесил серую тарелку, обычные граждане, не пострадают, преследоваться не будут. Акцент будет сделан на распространителя. Я думаю, если мы эту проблему решим, даже через платежи в течении нескольких лет", - сказал Даурен Абаев.

Помимо этого, он пообещал, что будет решен вопрос медиа измерений, то есть рейтинг телеканалов будет объективным.

Ранее генеральный директор одного из казахстанских телеканалов пожаловался на работу одного из своих конкурентов – ТК "МИР". Указывая, что их редакционная политика не соответствует требованиям Казахстана.

Министр Абаев отметил, что телеканал "МИР" вещает в рамках межправительственного соглашения.

"Другой вопрос, что действительно, и мы этот вопрос ставили, что соответствующие изменения в редакционной политике в ближайшее время произойдут", - сообщил он.

Помимо этого, он обратил внимание, что министерство разработало поправки в закон "О СМИ", защищающие журналистов.

"Я об этом уже на встрече с главными редакторами говорил, там целый пакет мер, которые можно будет простимулировать, мы подготовили и надеемся на поддержку депутатского корпуса", - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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