В 2019 году в Казахстане начнут тестировать 5G

Скачивать различные фильмы и программы можно будет за пару секунд.

В текущем году планируется организовать пилотный проект по тестированию технологий 5G в Казахстане, сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, передает BNews.kz.

"Во всем мире сейчас обсуждается перспективы внедрения 5G, открывающая новые невероятные возможности. К примеру, скачивать различные фильмы и программы можно будет за пару секунд. Развитие технологий виртуальной и дополненной реальности, интернет-вещей и другие. В текущем году планируется организовать пилотный проект по тестированию технологий 5G в Казахстан, после чего определить оптимальные сроки для ее внедрения в стране", - сообщил Абаев.

Одним из перспективных международных проектов в сфере телекоммуникаций Даурен Абаев назвал создание оптово-волоконной магистрали, которая соединяет Китай и Юго-Восточную Азию с Европой через Каспийское море.

"Этот проект позволит объединить крупнейшие центры обмена информации Европы и Азии, протянется по территории Казахстана, Китая, Грузии, Азербайджана, Турции и германии. Сейчас с азербайджанской стороной прорабатывается вопрос по прокладке волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря", - отметил министр.

В 2018 году стартовало строительство 20000 км волоконно-оптических линий связи для 1250 сельских населенных пунктов. В них проживает порядка 2,5 млн наших граждан.

"Кроме этого, в 2021 году более 3000 перспективных сел будут обеспечены доступом к мобильному Интернету четвертого поколения. Как известно, технологии связи не стоят на месте", - проинформировал Абаев.

Глава МИК РК также сообщил, что еще три области перейдут на цифровое вещание в 2019 году.

"В этом году Алматинская область, Павлодар и Костанайская область перейдут на цифровое вещание. Работа в этом направлении будут завершены полностью до 2022 года. Также, активно проводится работа по расширению государственного радиовещания. В прошлом году для свыше 300 тысяч жителей 12 приграничных районов Алматы, Туркестана и Восточно-Казахстанской области стали доступны программы радио Қазақ и Шалқар", - сказал Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии ведомства.

Он также поручил Казтелерадио особо следить за работой в данном направлении.

"Это касается нашей национальной информационной безопасности. Граждане, которые проживают вдалеке, через радиоприемники должны слышать не гимны Китая или России, а Казахстана. Растущее поколение также должны слушать сказки на казахском языке", - отметил Абаев.

В ходе коллегии министр также напомнил, что в прошлом году был разработан закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", который регулирует возрастную классификацию информационных продуктов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!