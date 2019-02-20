В Алматинской области разрабатывается Социальная карта области

В 2018 году различные формы соцпомощи получили 234 тысяч человек.

В каждом районе и сельском округе Алматинской области будет составлена электронная социальная карта. Кроме того, будут открыты Центры обслуживания многодетных и малообеспеченных семей по принципу "одного окна" сообщил аким области Амандык Баталов на отчетной встрече с населением, передает Zakon.kz.

В 2018 году различные формы социальной помощи получили 234 тысяч человек на сумму 13,8 млрд.тенге. Эта работа будет продолжена.

- Мы рассмотрели возможности дополнительного выделения средств в размере около трех млрд. тенге для поддержки данной категории населения,-сказал в своем докладе Амандык Баталов.

Для многодетных семей в областном центре Алматинской области начато проектирование двух многоэтажных жилых домов и будет предоставляться жилье в коттеджном городке. По программе 7-20-25 выделят жилищные сертификаты по1 млн.тенге, всего 300 млн. тенге. Предусматривается льготное подключение к природному газу. Безвозмездно будут установлены датчики угарного газа в 16 тысяч частных домах.

Будет ежегодно выделяться 100 грантов для поступления в высшие учебные заведения детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Сейчас по гранту обучаются 246 человек.

Дети из малообеспеченных семей 100% будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах. На сегодня 32 тыс.детей из малообеспеченных семей обеспечены бесплатно горячим питанием, школьной формой, летним отдыхом, - сообщил Амандык Баталов.

Кроме того, для многодетных матерей будет предусмотрен бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

Предусматривается субсидирование питания в детских садах для 21 тысячи детей из многодетных и малообеспеченных семей.

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