В Атырауской области будут построены новые линии электроснабжения в 12 населенных пунктах

В целях развития альтернативных источников энергии на отопительный сезон 2018-2019 года выделено 8,4 млрд тенге.

Об этом 20 февраля рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев во время отчетной встречи с населением, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В 2019 году будет начата электрификация микрорайонов Самал, Жасыл белдеу, Наркескен, Сарытогай, села Махамбет Махамбетского района, а также в селах Х. Ергалиева, Жанбай, Тущыкудык, Зинеден Исатайского района. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство высоковольтной воздушной линии ВЛ-110 кВ "Курмангазы - Асан" протяженностью 205 км.

- Из-за изношенности сетей электроснабжения, находящихся на балансе АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" (ЭЧ-4), акиматом Атырауской области разработана проектно-сметная документация для строительства линий электроснабжения в 12 населенных пунктах. Документы готовятся для прохождения комплексной экспертизы, - подчеркнул аким области.

В целях развития альтернативных источников энергии на отопительный сезон 2018-2019 года выделено 8,4 млрд тенге. Как отметил глава региона, имела место одна аварийная ситуация, когда 19 января многоквартирные дома полдня оставались без тепла. Был создан оперативный штаб, глава региона лично контролировал ход ликвидации последствий аварий. В результате в тот же день ситуация нормализовалась, домам было подано тепло.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!