Абаев: За этот год задача - привлечь 4,8 млрд тенге инвестиции

Он поручил вице-министру Динаре Щегловой совместно с холдингом "Зерде" проработать соответствующую Дорожную карту.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал о работе технопарка на расширенном заседании коллегии МИК РК в Службе центральной коммуникаций, передает корреспондент Zakon.kz.

- Международный технопарк Астана хаб уже на старте показывает хорошие результаты. На сегодняшний день проведены три акселерационные программы, по результатам которых отобраны 47 стартапов, привлечено более 180 млн тенге инвестиций. За этот год задача - привлечь уже 4,8 млрд тенге инвестиции, - сказал министр.

Он поручил вице-министру Динаре Щегловой совместно с холдингом "Зерде" проработать соответствующую Дорожную карту.

- Как уже неоднократно заявлял, проводилась большая нормотворческая работа, и в части венчурного финансирования, и в части создания благоприятных условий как для инвесторов так и для Ай-ти компаний. В этом году работа по усовершенствованию законодательства будет продолжена. В частности разработан проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования цифровых технологий. Данный закон призван создать основу правового регулирования скорейшего внедрения таких технологий, как блокчейн, большие данные, искусственные интеллекты, роботизация, - отметил Абаев.

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