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В Алматинской области 78% автомобильных дорог области находятся в хорошем состоянии

Ежегодно на ремонт и содержание дорог области выделяется свыше 30 млрд тенге.

Фото : Звезда20 февраля 2019, 13:11

Благодаря программе "Нұрлы жол" значительно вырос транзитный потенциал области, улучшилось качество автомобильных дорог сообщил аким области на отчетной встрече с населением Амандык Баталов, передает Zakon.kz.

Ежегодно на ремонт и содержание дорог Алматинской области выделяется свыше 30 млрд тенге.

В текущем году началась реализация крупных проектов по реконструкции автодорог "Талдыкорган-Усть-Каменогорск","Ушарал-Достык", "Курты-Бурылбайтал", "Узынагаш-Отар".

Кроме того, ведется реконструкция дороги в районе рынка "Алтын Орда" с расширением до 10 полос.

-Только на этих проектах в 2019 году будет освоено50,6млрд. тенгеинвестиций и создано 4,5 тысяч рабочих мест, на которые будут трудоустроены жителей областей, - сказал Амандык Баталов.


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