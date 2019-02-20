Астана закупит еще 80 газовых автобусов

В пилотном режиме запущен электробус.

Астана, как и другие крупные города мира, внедряет эффективную логистическую концепцию, сообщил аким города Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"Оптимизация уже существующих маршрутов – это самый эффективный, на мой взгляд, способ улучшения работы общественного транспорта. За прошлый год помимо открытия четырех новых маршрутов мы актуализировали 11 действующих схем, сократили интервал движения общественного транспорта на 30%", – сказал Б. Султанов.

Помимо этого, для удобства пассажиров курсируют 20 прямых маршрутов, соединяющих центр города с его окраинами; скоро будут запущены новые магистральные экспресс-маршруты. На сегодняшний день городской автобусный парк обновлен на 70%, в ближайшее время планируется приобретение еще 80 газовых автобусов, в пилотном режиме запущен электробус. Аким города напомнил, что теплые остановки поначалу вызывали много критики, но после поняли их незаменимость. В прошлом году в Астане установили 74 такие остановки за счет бюджета и ГЧП, в планах – их увеличение. Система транспортных карт убедительно доказала свою эффективность. В настоящее время их используют 96% пассажиров, и 30% денежных средств вышло из теневого оборота.

"Анализ больших данных стал неотъемлемой частью городского планирования. Внедрение безналичной оплаты проезда позволило понять, как и куда ежедневно передвигаются 670 тысяч наших горожан. Это позволяет нам прогнозировать четкую экономическую модель транспортной системы, оптимизировать маршруты и принимать архитектурные решения по принципу полицентричности", – отметил Султанов.

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