Мать Скрипаля попросила признать сына пропавшим без вести

Надо как-то сохранять имущество.

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, попросила признать сына пропавшим без вести. Об этом РИА Новости сообщила его племянница Виктория Скрипаль.

Как рассказала собеседница агентства, заявление подали в московскую полицию, по месту регистрации дочери экс-полковника Юлии, которая была отравлена вместе с отцом. По словам Виктории, если Скрипалей признают пропавшими без вести, то матери достанутся квартира, машина и собака.

"Надо как-то сохранять имущество. <...> Надеемся, в процессе расследования станет известно и их местонахождение", — сказала она.

Дело Скрипалей

4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил в этом Москву.

Россия предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых" в отравлении, утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.

Издание Times со ссылкой на британскую разведку 16 февраля сообщило, что состояние Сергея Скрипаля ухудшилось. По информации СМИ, ему оказывают медпомощь на дому, однако врачи опасаются, что он не сможет полностью поправиться.

Виктория Скрипаль неоднократно заявляла, что не сомневается в смерти дяди, иначе он обязательно связался бы со своей пожилой матерью.

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