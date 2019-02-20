Полицейских, укрывавших убийство в Туркестане, наказали
Указанные должностные лица с санкции суда взяты под стражу.
Генеральной прокуратурой приняты меры к сотрудникам полиции, укрывшим убийство в Туркестане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В феврале Генеральной прокуратурой по подозрению в укрытии особо тяжкого преступления и бездействии по службе при расследовании обстоятельств смерти Сухарева В., задержаны следователи Управления полиции Туркестана Калдибеков А., Калиев Е., а также начальник следственного отдела данного Управления Сарманов М.
Указанные должностные лица с санкции суда взяты под стражу.
Они подозреваются в том, что с октября 2018 года при явных признаках совершения убийства Сухарева В. и установлении подозреваемого лица, не принимали меры к его задержанию и привлечению к предусмотренной уголовной ответственности.
Данный факт ими укрывался и расследовался, как некриминальное происшествие.
Только после вмешательства органов прокуратуры 8 февраля т.г. уголовное дело квалифицировано как убийство и подозреваемый в его совершении Тарасов Ю. водворен в следственный изолятор.
Приказом начальника областного Департамента полиции заместитель руководителя Управления полиции Туркестана отстранен от занимаемой должности. Расследование уголовного дела поручено специальным прокурорам Туркестанской области и находится на контроле Генеральной прокуратуры.
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