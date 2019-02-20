Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В правительстве пытаются найти способ, как чиновникам носить с собой смартфоны

Мы сейчас нашли определённое решение, которое позволит проносить смартфоны для государственных служащих – Абаев.

Фото : 2ch.hk20 февраля 2019, 13:57

В министерстве информации и коммуникаций нашли способ, как чиновникам проносить смартфоны в госучреждения. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы сейчас нашли определённое решение, которое позволит проносить смартфоны для государственных служащих. Соответствующий пилот мы провели, пилот хорошо прошёл. Мы должны понимать, что есть определённые процедуры, которые занимают достаточно долгое время. Думаем, что в этом году решим", - передает министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

Пилот проходил среди десяти сотрудников министерства информации и коммуникаций. Им в рамках проекта разрешено проносить телефоны. Позже, по словам Абаева, такой пилот возможно будет проведен в рамках целого министерства.

Татьяна Ковалева, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты