В правительстве пытаются найти способ, как чиновникам носить с собой смартфоны

Мы сейчас нашли определённое решение, которое позволит проносить смартфоны для государственных служащих – Абаев.

В министерстве информации и коммуникаций нашли способ, как чиновникам проносить смартфоны в госучреждения. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы сейчас нашли определённое решение, которое позволит проносить смартфоны для государственных служащих. Соответствующий пилот мы провели, пилот хорошо прошёл. Мы должны понимать, что есть определённые процедуры, которые занимают достаточно долгое время. Думаем, что в этом году решим", - передает министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

Пилот проходил среди десяти сотрудников министерства информации и коммуникаций. Им в рамках проекта разрешено проносить телефоны. Позже, по словам Абаева, такой пилот возможно будет проведен в рамках целого министерства.

Татьяна Ковалева, Астана

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