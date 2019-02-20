Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Абаев о блокировке видео с избиением школьников: Не все зависит от нас

Будет зависеть, в том числе, от администрации социальных сетей.

Фото : ummet.kz20 февраля 2019, 14:37

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал заявление министра образования Сагадиева о необходимости блокировать видео с драками и избиениями, в которых участвуют школьники, передает Zakon.kz.

"Если есть такие случаи, к сожалению, не все будет зависеть от нас. Будет зависеть, в том числе, от администрации социальных сетей, у нас на административные процедуры уходит около часа - сказал Абаев на расширенном заседании коллегии МИК РК в СЦК. - К сожалению, социальная сеть может подольше удалять. Соответствующую работу мы ведем, но никто, поверьте мне, ни в МОН, ни в акиматах областных городских, ни в центральном госоргане не заинтерсован в том, чтобы какие-то отдельные случаи насилия над детьми были сокрыты. Мы за то, чтобы все они наоборот приняли соответствуюущую оценку".

По его словам, вопрос с мессенжерами будет прорабатываться.

"В каждый телефон мы не сможем залезть, к сожалению", - сказал он.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев ранее говорил о необходимости бороться с негативным контентом в социальных сетях. В частности, о предложении МИК обращаться за отключением соцсетей с такими роликами. "Чтобы у нас видео с избиениями не гуляли по две недели в Казахстане, сразу надо отключать", - сказал Сагадиев.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты