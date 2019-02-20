Абаев о блокировке видео с избиением школьников: Не все зависит от нас

Будет зависеть, в том числе, от администрации социальных сетей.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал заявление министра образования Сагадиева о необходимости блокировать видео с драками и избиениями, в которых участвуют школьники, передает Zakon.kz.

"Если есть такие случаи, к сожалению, не все будет зависеть от нас. Будет зависеть, в том числе, от администрации социальных сетей, у нас на административные процедуры уходит около часа - сказал Абаев на расширенном заседании коллегии МИК РК в СЦК. - К сожалению, социальная сеть может подольше удалять. Соответствующую работу мы ведем, но никто, поверьте мне, ни в МОН, ни в акиматах областных городских, ни в центральном госоргане не заинтерсован в том, чтобы какие-то отдельные случаи насилия над детьми были сокрыты. Мы за то, чтобы все они наоборот приняли соответствуюущую оценку".

По его словам, вопрос с мессенжерами будет прорабатываться.

"В каждый телефон мы не сможем залезть, к сожалению", - сказал он.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев ранее говорил о необходимости бороться с негативным контентом в социальных сетях. В частности, о предложении МИК обращаться за отключением соцсетей с такими роликами. "Чтобы у нас видео с избиениями не гуляли по две недели в Казахстане, сразу надо отключать", - сказал Сагадиев.

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