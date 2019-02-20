Кто такие журналисты и что такое "позитивный контент", рассказал Даурен Абаев

Создание "позитивного контента", по его словам, не означает придумывание контента. А подразумевает правильное преподнесение происходящих в стране положительных информационных поводов.

Министр информации и коммуникации объяснил, в чем заключается работа журналиста и что такое "позитивный контент", на который выделены деньги из бюджета, во время сессии вопрос-ответ после расширенного заседания коллегии МИК РК в Службе центральной коммуникации, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, профессия журналиста сегодня заключается не в том, чтобы освещать то или иное событие, ведь с развитием интернет платформ и социальных сетей любой гражданин Казахстана может стать первым человеком, сообщившим новость.

"Главная функция журналистики сегодня заключается в том, чтобы отстаивать интересы общества, выявлять и бороться с негативными какими-то явлениями. Вы должны беспристрастно освещать происходящее в стране", - отметил Даурен Абаев.

В создании "позитивного контента" министр ничего криминального не видит, тем более, исходя из современных реалий.

"К сожалению, практика показывает и вы прекрасно знаете, что негативный контент всегда воспринимается в разы острее и больнее для людей, потому что граждане в первую очередь любой негативный контент проецируют на себе, своих родных и близких", - добавил он.

Создание "позитивного контента", по его словам, не означает придумывание контента. А подразумевает правильное преподнесение происходящих в стране положительных информационных поводов.

Журналист попросила министра привести примеры позитивного контента. Даурен Абаев открыл свой смартфон.

"Только что я прочитал, что кызылординский полицейский помог 122 водителям на трассе Самара-Шымкент", - сказал он.

"Но это их работа", - парировала журналист.

"Но мы же в любом случае должны по-человечески поблагодарить, несмотря на то, что это его работа", - ответил Абаев и продолжил перечислять позитивные заголовки.

После этого, журналисты попросили министра прокомментировать новость о том, что двух полицейских из Костанайской области наградили за то, что они не взяли взятку.

"Ну вот это положительный контент, конечно, но это же странно, что мы награждаем полицейских за то, что они не берут взятку. Вот, на ваш взгляд, это позитивная новость, или не позитивная?" - спросила журналист Жания Уранкаева.

"Это зависит от точки преподнесения. Подоплека не в том, что это единственные полицейские здесь, которые отказались. А они в рамках какого-то дела доказали свою беспристрастность, я думаю, здесь ничего такого нет", - пояснил свою позицию глава министерства информации и коммуникаций.

Татьяна Ковалева, Астана

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