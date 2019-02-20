Первые моноблоки казахстанского производства выпускают в Акмолинской области

Как отмечают сами разработчики уникального проекта, производственная мощность компании - от 2 до 3 тысяч компьютеров в год.

Фото : пресс-служба

Уникальный проект реализуется в Коргалжынском районе Акмолинской области - первый моноблок казахстанского производства JN ТОО "Самрук-Коргалжын", передает управление внутренней политики Акмолинской области. Заместитель акима Акмолинской области Марат Игалиев встретился с представителями компании ТОО "Самрук-Коргалжын". "Встретился с Женисом Тастемировым и Нурланом Шалгимбаевым, которые запустили производство моноблоков марки JN (по первым буквам имен создателей) в Коргалжынском районе Акмолинской области. Ребята говорят, что это первое в Казахстане предприятие по производству компьютерной техники под брендом JN", - делится М. Игалиев. Как отмечают сами разработчики уникального проекта, производственная мощность компании - от 2 до 3 тыс. компьютеров в год. Предприятие обладает собственными оборудованными производственными помещениями площадью 120 кв. м. "Специальная разработка ТОО "Самрук-Коргалжын" - моноблок М1, максимально отвечающий требованиям и ожиданиям отечественных потребителей. При изготовлении моноблоков JN использована современная и надежная материнская плата, антиударное и защищенное от царапин каленое стекло, прочная и устойчивая металлическая ножка. Для окраски корпуса применяются особо стойкие эмали... Стоимость компьютера - от 185 тыс. тенге (в зависимости от технических параметров). Это наиболее конкурентоспособный продукт на рынке в соотношении цена-качество-характеристики. Компьютеры JN уже успешно эксплуатируются в государственных и частных организациях Акмолинской области", - добавили представители компании.

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