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До старта ракеты-носителя "Союз-2" со спутником Egyptsat-A осталось чуть более суток

Трасса полета ракеты-носителя пройдет в северном направлении от космодрома Байконур, над территорией Казахстана.

Фото : pixabay.com20 февраля 2019, 15:05

Чуть более суток осталось до старта с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2" со спутником Egyptsat-A, передает МИА "Казинформ".

Как сообщалось, с этого старта Байконур начинает пусковую программу 2019 года.

"18 февраля ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом Egyptsat-A была установлена на стартовом комплексе площадки 31 космодрома Байконур. Трасса полета ракеты-носителя пройдет в северном направлении от космодрома Байконур, над территорией Казахстана - Актюбинской и Костанайской областями и России - над Уральским регионом", – сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск египетского спутника ДЗЗ с помощью ракеты-носителя "Союз-2" запланирован на четверг, 21 февраля 2019 года, в 22 часа 47 минут по времени Астаны.

Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением и создан в интересах Правительства Арабской Республики Египет. После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан в управление египетской стороне.


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