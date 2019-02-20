Айтпаева предложила не принимать законы без предоставления конкретного плана по их реализации

Также сенатор упрекнула МВД в том, что в их ведомстве не налажено взаимодействие с другими госорганами.

Не принимать законы без плана действий по их реализации предложила сенатор Сауле Айтпаева на заседании комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК, передает МИА "Казинформ".

"Мы, наверное, должны с вами, коллеги, предложить на заседании Правительства отдельно рассмотреть данный вопрос по подготовке законопроекта. С конкретным планом действий, с ответственными лицами и сроками. И в последующем, вообще, законы не принимать без предоставления в комитет конкретных мероприятий по реализации закона. Потому что, если реально смотреть по внедрению Закона ("О дактилоскопический и геномной регистрации" - авт.) в 2021 году, а сейчас уже почти третий месяц 2019 года - нет технико-экономического обоснования, нет требований по программе, по оборудованию. Потом предстоит аттестация, заключение должно быть, сертификат должен быть. Потому что это, прежде всего, безопасность персональных данных", - сказала С.Айтпаева.

На заседании комитета обсуждался вопрос реализации Закона "О дактилоскопический и геномной регистрации". Из выступления начальника оперативно-криминалистического департамента МВД РК Алишера Мухамедова сенаторы узнали, что ТЭО по проекту "Автоматизированная информационная система "Биометрическая идентификация личности" еще не до конца согласовано. А.Мухамедов также отмечал, что в республиканском бюджете на 2019-2021 годы не заложены средства на реализацию проекта.

Сенатор С.Айтпаева упрекнула представителей МВД РК в том, что в их ведомстве не налажено взаимодействие с другими государственными органами, заинтересованными в реализации проекта.

Напомним, Закон "О дактилоскопической и геномной регистрации", подписанный главой государства в декабре 2016 года, должен быть введен в действие с 1 января 2021 года. Реализация Закона включает разработку и согласование инвестиционного предложения Государственного инвестиционного проекта, его технико-экономического обоснования, технической документации.

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