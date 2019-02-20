"Ауыл - ел бесігі": Актюбинские предприниматели строят социальные объекты в родных селах

По итогам 2018 года в рамках данной акции в сельской местности реализовано 344 проекта на сумму более 2 млрд тенге.

Актюбинские предприниматели вносят посильный вклад в развитие масштабного проекта "Ауыл - ел бесігі", инициированного Президентом в 2018 году в рамках модернизации социальной среды сельских территорий. Инициатива главы государства нашла широкую поддержку в регионе и дала старт акции "Ауыл қамқоршысы".

По итогам 2018 года в рамках данной акции в сельской местности реализовано 344 проекта на сумму более 2 млрд. тенге: отремонтированы дороги и мосты, усилена материально-техническая база учреждений образования, здравоохранения, оказана помощь малообеспеченным и многодетным семьям.

Реализуются и такие крупные проекты, как строительство социальных объектов – врачебных амбулаторий, детских садов и домов культуры. К примеру, в п.Амангельды Алгинского района первый сельский клуб за всю историю аула был открыт в ноябре 2018 года. Построил его глава крестьянского хозяйства "Реймкул" Самат Калдыгулов. Село Амангельды - малая родина предпринимателя.

"Я родился и вырос в этом селе. И сколько себя помню, здесь никогда не было ни сельского клуба, ни парка отдыха, где могли бы проводить досуг взрослые и дети. В здании клуба на 250 мест есть и второй зал, который оборудуют теннисными и бильярдными столами", - рассказал Самат Калдыгулов, вложивший в реализацию проекта 118 миллионов тенге.

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