Угрожающий взорвать себя мужчина переполошил Астану
Видео очевидцев распространяют в Сети.
Фото : кадр видео20 февраля 2019, 15:34
В Астане мужчина с газовым баллоном угрожает себя взорвать, передает Zakon.kz.
Видео очевидцев распространяют в Сети.
Сообщается, что это происходит около Казмедиацентра. На месте сотрудники полиции и другие экстренные службы.
Подробности выясняются.
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