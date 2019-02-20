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Угрожающий взорвать себя мужчина переполошил Астану 

Видео очевидцев распространяют в Сети.

Фото : кадр видео20 февраля 2019, 15:34

В Астане мужчина с газовым баллоном угрожает себя взорвать, передает Zakon.kz.

Видео очевидцев распространяют в Сети.

Сообщается, что это происходит около Казмедиацентра. На месте сотрудники полиции и другие экстренные службы.

Подробности выясняются.


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