Коммунальные тарифы - кто больше снизил цены?

Меньше всего снизился тариф на водоотведение, в среднем по республике на 6,6 процентов.

С начала февраля казахстанцы стали получать квитанции за комуслуги, сделанные уже по новым расчетам. Задачу о снижении тарифов поставил перед Правительством глава государства на заседании Совета безопасности еще в ноябре прошлого года. Уже из кабинета министров указание о пересмотре цен на коммунальные услуги было передано монополистам и, начиная с января этого года, цены были снижены.

По заверению министерства национальной экономики, цитируем, "общая экономия средств потребителей за коммунальные услуги по итогам снижения тарифов с 1 января 2019 года составит порядка 28 млрд. тенге в год". Давайте сравним, насколько облегчилась нагрузка на кошельки казахстанцев и на чем же больше всего сэкономят отечественные потребители.

Рассмотрим самых главных представителей коммунальных услуг – водоснабжение и водоотведение, электроэнергию и газоснабжение. Тепловую энергию в расчет брать не будем, поскольку тариф на этот вид услуги включает в себя тарифы на все предыдущие, поэтому снижение стоимости тепла наиболее существенно. Кроме того, услуга эта имеет сезонный характер.

Меньше всего снизился тариф на водоотведение, в среднем по республике на 6,6 процентов. Следующей за этой услугой идет водоснабжение, здесь стоимость снизилась в среднем на 7,45 процентов. Второе почетное место занимают энергетики, стоимость электроэнергии снижена на 7,48 процентов. И лидируют в рейтинге газовики, снизившие стоимость услуг по предоставлению природного топлива на 7,76 процентов.

Надо учитывать, что перерасчет в сторону снижения тарифов для каждого региона произведен с учетом местной специфики, поэтому цены на комуслуги в разных областях и крупных городах существенно разнятся. Например, при расчете цены за газ учитываются такие параметры, как удаленность от месторождений, протяженность газопроводов, состояние газораспределительных сетей и многое другое.

При этом, самые высокие цены, практически на все комуслуги в Казахстане, остались в Алматы. А вот в Атырауской области больше всех в стране смогут сэкономить на электроэнергии, снижение составляет 22,32 процента, а в Алматинской области на газе, где стоимость голубого топлива снизилась на 16,1 процентов, Кызылординская область лидирует по экономии стоимости воды, которая снижена на 22,7 процента.

Министерство нацэкономики, в разбивке по услугам, планирует, что экономия за год по водоснабжению и водоотведению составит более 2 млрд. тенге, по газоснабжению более 5 млрд., по электроснабжению около 14,5 млрд.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!