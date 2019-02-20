Инвестдоход по пенсионным активам превысил поступления - Нацбанк

Общая сумма начисленного инвестиционного дохода по пенсионным активам ЕНПФ составила 977,2 млрд тенге.

По итогам 2018 года "чистый" инвестиционный доход, распределенный на счета вкладчиков ЕНПФ, составил 917,10 млрд тенге, превысив объем пенсионных поступлений на 8,1%, размер которых составил 848,3 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

Общая сумма начисленного инвестиционного дохода по пенсионным активам ЕНПФ составила 977,2 млрд тенге.

Основной объем инвестиционного дохода пришелся на доходы в виде вознаграждения по финансовым инструментам, а также доходы от переоценки иностранной валюты. Их доля составила 56,8% и 40,3% соответственно.

В 2018 году доходность пенсионных активов ЕНПФ составила 11,3% при уровне инфляции в размере 5,3%. В реальном выражении (за вычетом инфляции) доходность составила 5,97%.

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