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Инвестдоход по пенсионным активам превысил поступления - Нацбанк

Общая сумма начисленного инвестиционного дохода по пенсионным активам ЕНПФ составила 977,2 млрд тенге.

Фото : Zakon.kz20 февраля 2019, 15:51

По итогам 2018 года "чистый" инвестиционный доход, распределенный на счета вкладчиков ЕНПФ, составил 917,10 млрд тенге, превысив объем пенсионных поступлений на 8,1%, размер которых составил 848,3 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

Общая сумма начисленного инвестиционного дохода по пенсионным активам ЕНПФ составила 977,2 млрд тенге.

Основной объем инвестиционного дохода пришелся на доходы в виде вознаграждения по финансовым инструментам, а также доходы от переоценки иностранной валюты. Их доля составила 56,8% и 40,3% соответственно.

В 2018 году доходность пенсионных активов ЕНПФ составила 11,3% при уровне инфляции в размере 5,3%. В реальном выражении (за вычетом инфляции) доходность составила 5,97%.


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