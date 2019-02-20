Бахыт Султанов: Астана перестанет пародировать Венецию
Мы должны перестать плавать в межсезонье - аким Астаны.
Фото : Колеса20 февраля 2019, 16:04
К 2030 году ливневку продолжат на 2/3 территории столицы, передает Zakon.kz.
По словам Султанова, в городе разработан Комплексный план, предусматривающий расширение системы ливневой канализации.
"Никому не интересны детали. Мне, как и вам важен результат. Мы должны перестать плавать в межсезонье. Главные цифры: было 14 очистных сооружений, станет 26. Было 5 млрд, стало 7 млрд. тенге финансирования сферы.Было 13 тысяч гектаров площади водосбора, станет 23 тысячи (через 5 лет)", - отметил аким.
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