Бахыт Султанов: Астана перестанет пародировать Венецию

Мы должны перестать плавать в межсезонье - аким Астаны.

К 2030 году ливневку продолжат на 2/3 территории столицы, передает Zakon.kz.

По словам Султанова, в городе разработан Комплексный план, предусматривающий расширение системы ливневой канализации.

"Никому не интересны детали. Мне, как и вам важен результат. Мы должны перестать плавать в межсезонье. Главные цифры: было 14 очистных сооружений, станет 26. Было 5 млрд, стало 7 млрд. тенге финансирования сферы.Было 13 тысяч гектаров площади водосбора, станет 23 тысячи (через 5 лет)", - отметил аким.

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