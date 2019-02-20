Еще один завод по переработке отходов построят в Астане

Аким столицы призвал горожан сортировать мусор.

О переработке мусора рассказал на отчетной встрече с населением аким Астаны Бахыт Султанов, сообщает Zakon.kz.

"По мусору, уважаемые горожане, большая личная просьба акима – давайте сортировать. Только вдумайтесь тысяча тонн мусора за 24 часа. Даже с учетом, что до конца 2019 года у нас будет два завода по переработке отходов, пока сами не возьмемся за голову, то жить, как в Швейцарии не будем", – отметил глава города.

По словам Бахыта Султанова, к концу текущего года в городе завершится строительство еще одного завода по переработке отходов, который до 50% увеличит мощность утилизации в целом.

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