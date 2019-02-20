Каждому молодежному ресурсному центру Алматинской области будет выделено по 10 га земли

За три года планируется обучить 12 тысяч молодых ребят основам бизнеса.

У молодых казахстанцев появятся новые возможности в получении доступного и качественного образования, работы и жилья сообщил в своем докладе на отчетной встрече с населением аким области, передает Zakon.kz.

Например, большой стимул для открытия бизнеса дает увеличение в 2 раза грантового финансирования по Дорожной карте бизнеса, обучение в рамках проекта «Бастау-Бизнес», - говорит Амандык Баталов.

Отметим, за три года планируется обучить 12 тысяч молодых ребят основам бизнеса, 4,5 тысячи запустят свое дело.

- Мы встретились с молодежью, учли их пожелания. Планируем открыть во всех районах и городах 20 современных Центров обслуживания молодежи, как в г.Талдыкорган, - сказал аким Алматинской области.

Кроме того, в целях привлечения молодежи в селокаждому молодежному ресурсному центру будет выделено по 10 га земли.

На этих участках молодые аграрии будут выращивать сельхозкультуры, а вырученные средства направлять на решение своих вопросов. Например, покупка спортинвентаря, установка стрит воркаутов, открытие коворкинг центров, интернет-библиотек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!