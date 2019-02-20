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В Алматинской области планируется запустить три сахарных завода

Прошлый год выдался успешным по выращиванию сахарной свеклы.

Фото : Единственная20 февраля 2019, 15:11

В области уже действует два сахарных завода, но в этом году планируется увеличить их количество. Об этом на отчетной встрече акима с населением сообщил аким области Амандык Баталов, передает Zakon.kz.

"В этом году посевные площади составили 953 тысяч гектара, из них 11, 2 тысяч сахарной свеклы. Прошлый год выдался успешным по выращиванию сахарной свеклы, собрано 442 тысяч тонн сырья. По сравнению с показателями 2014 года урожай вырос в 10 раз", - отметил Амандык Баталов.

Стоит отметить, в прошлом году Аксуский и Коксуский сахарные заводы переработали почти 42 тысяч тонн сахара. По словам акима Алматинской области в этом году увеличению посевных площадей сладкого корнеплода будет уделяться большое внимание. Помимо этого планируется реконструировать два сахарных завода в Алакольском и Ескельдинском районах и построить новый завод в городе Капшагай.


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