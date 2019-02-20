В Алматинской области каждый четвертый житель - предприниматель

Объем налоговых поступлений увеличился в 1,4 раза.

В Алматинской области в малом и среднем бизнесе действует более 115 тысяч субъектов, где работает 245 тысяч человек. Об этом проинформировал на отчетной встрече с населением аким области Амандык Баталов, передает Zakon.kz.

Этими предприятиями производится почти треть валового регионального продукта, объем налоговых поступлений увеличился в 1,4 раза.

По Дорожной карте бизнеса поддержка оказана 257 субъектам, в рамках Программы развития продуктивной занятости микрокредиты получили больше тысяча человек. Кроме того, оказывается поддержка через фонд "Даму".

- Уважаемые жители, если в 2018 году ставили перед собой амбициозную задачу создать 100 новых предприятий МСБ, мы ее выполнили. Благодаря этому вместо запланированных 25,5 тысяч рабочих мест создали свыше 31 тысячи, - подытожил Амандык Баталов.

Для улучшения предпринимательского климата и определения свободных ниш совместно с региональной палатой "Атамекен" будет проведен скрининг предприятий. Все эти меры направлены на доведение доли МСБ в ВРП до 28,5% в текущем году.

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