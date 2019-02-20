Алименты в 100 тысяч тенге не отражают реального дохода Есенбаева.

На днях на сайте Zakon.kz был опубликован комментарий экс-бизнесмена Малика Есенбаева о том, что с него требуют алиментов 1,5 млрд тенге, хотя он полностью содержит своих детей. Юлия Есенбаева прокомментировала суммы миллиардных алиментов.

"Я с Есенбаевым в 2006 году вступила в брак, который он пытался признать недействительным, подал иск, рассмотренный во всех судебных инстанциях, - пишет в редакцию Юлия Еесенбаева. – В 2018 году Верховный суд признал наш брак законным и отменил противоположное решение по иску Есенбаева, вынесенное судьей Ауэзовского районного суда г. Алматы Штейнке А., впоследствии уличенного в мошенничестве и взяточничестве.

Кроме того, в УВД Бостандыкского района ведется следствие в отношении эксперта Сансызбай Л., давшей ложное заключение, что якобы Есенбаев не ставил в акте регистрации нашего брака свою роспись.

В этой связи высказывание Есенбаева о том, что "принимает вынесенное Верховным судом решение" звучит кощунственно и предательски по отношению к его помощникам. Но Есенбаев и дальше будет пытаться оспаривать брак, что никак не вяжется с его "принятием" решения Верховного суда.

Его новый иск о недействительности нашего брака не может быть предметом рассмотрения вновь, даже с новой фишкой и соусом "о его фиктивности", так как Верховный суд тщательно рассматривал и эти доводы Есенбаева.

Между тем, вся правда о нашем браке лежит на поверхности и любой здравомыслящий человек и без юридического образования может разобраться в нашем деле. Стоит задуматься, как я, русская по происхождению, могла получить фамилию Есенбаева, если не вступала в брак с ним, родила троих совместных детей, где в свидетельствах о рождении указано, что мать этих детей – Есенбаева Юлия, отец - Есенбаев Малик.

В браке мы были более 10 лет и проживали совместно, наживали имущества и по настоящий день состоим акционерами крупных коммерческих субъектов".

Что касается суммы алиментов на содержание троих совместных детей, Юлия Есенбаева пояснила так: " Со времени взыскания алиментов, то есть с июня 2017 года и по настоящее время на расчетных счетах Есенбаева имелись денежные средства в размере более 7 000 000 долларов США. Также им в этот период совершены сделки отчуждения совместно нажитого имущества без моего участия на сумму свыше 350 000 000 тенге. Данные обстоятельства послужили основанием в определении ЧСИ Кайдаровым задолженностей Есенбаева по алиментам в сумме 1 315 298 895 тенге и 173 115 932 тенге соответственно".

"Если детям, проживающим со мной, законом положены алименты в размере 50% от всех видов доходов, то почему Есенбаев не должен их выплачивать", - недоумевает Юлия Есенбаева. Она признает, что он оплачивает учебу их детей, но, по ее мнению, 100 000 тенге, которые ей отчисляет Есенбаев, не хватает на проживание, питание, проезд, участие в секциях троих детей.

"В период брака я рожала детей, вела работу по дому, в свободное время работала в компаниях, куда устраивал меня Есенбаев. За этот период мы совместно с ним построили особняк в престижном районе, покупали квартиры в Алматы и за рубежом. Если законом положен раздел имущества супругов, почему я не должна требовать своего", - прокомментировала далее автор обращения.

В части возбужденных против Юлии Есенбаевой и ее родственников уголовных дел по краже золотых изделий у Малика Есенбаева в Дубае, сообщила, что они были прекращены за отсутствием состава преступления.

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